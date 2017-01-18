Саманта Пауэр назвала Россию главной угрозой США
Постпред США при ООН Саманта Пауэр заявила, что «авторитаризм и нигилизм» российских властей угрожает мировому порядку.
Выступила в Атлантическом совете с докладом, посвященным российской угрозе, Пауэр обвинила РФ в присоединении Крыма, конфликте на востоке Украины и войне в Сирии. Она также обвинила Кремль в причастности к поддержке французского «Национального фронта», кибератакам в Германии и США и путчу в Черногории.
По ее словам, Россия не устанавливает новый мировой порядок, а ломает существующий.
- Мы не можем позволить, чтобы отношения со 140-миллионным народом определялись бы гнусными действиями крошечной кучки в их правительстве», – заявила дипломат, отметив необходимость продолжения диалога с Россией.
Саманта Пауэр покинет пост постоянного представителя США при ООН 20 января, сообщает «Федерал пресс».
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