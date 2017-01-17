Самана Пауэр в своей прощальной речи вспомнила о «зеленых человечках» в Крыму

Самая большая угроза для Соединенных Штатов и всего прогрессивного человечества на сегодняшний день - это Россия. Такое заявление сделала в своей прощальной речи постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр.

- Я считаю, что обстоятельства требуют от меня сосредоточиться на большой угрозе, стоящей перед нашей великой страной, — России, — цитирует Пауэр RT.

Постпред США перечислила все «грехи» Москвы за последнее время. Она отправила «маленьких зеленых человечков» для захвата Крыма, поддерживает незаконные вооруженные формирования на востоке Украины, помогает властям Сирии убивать свой народ и подрывает доверие к демократическим режимам.

Также Пауэр отметила, что, по данным разведки США, Россия ведет активные кибератаки на США и союзников Вашингтона.

По мнению Пауэр, Вашингтон может и должен противостоять российской угрозе — для этого надо расследовать вмешательство Москвы в американские выборы, информировать граждан о действиях России, и не отступать от союзников по НАТО.

Саманта Пауэр покинет свой пост в ООН 20 января вместе со всей администрацией президента США Барака Обамы.