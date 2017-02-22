Салют на День защитника Отечества будет состоять из 10 тысяч выстрелов

Праздничный салют в Москве по случаю Дня защитника Отечества будет запускаться с 16 площадок.

Иллюминацию обеспечат 72 салютные установки, из которых будут сделаны 10 тысяч выстрелов. Наряду с этим, для усиления звукового эффекта, будут вести холостую пальбу 18 76-миллиметровых орудий времен Великой отечественной войны, сообщает «ТВ-Центр» со ссылкой на мэрию Москвы.

Главными точками запуска салютов станут Воробьевы горы и Поклонная гора. С последней площадки будет вестись прямая трансляция салюта на сайте мэра и столичного правительства.