Салют на День защитника Отечества будет состоять из 10 тысяч выстрелов
Праздничный салют в Москве по случаю Дня защитника Отечества будет запускаться с 16 площадок.
Иллюминацию обеспечат 72 салютные установки, из которых будут сделаны 10 тысяч выстрелов. Наряду с этим, для усиления звукового эффекта, будут вести холостую пальбу 18 76-миллиметровых орудий времен Великой отечественной войны, сообщает «ТВ-Центр» со ссылкой на мэрию Москвы.
Главными точками запуска салютов станут Воробьевы горы и Поклонная гора. С последней площадки будет вестись прямая трансляция салюта на сайте мэра и столичного правительства.
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