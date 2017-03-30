В Сальвадоре запретили добычу рудных ископаемых
Сальвадор стал первым в мире государством, которое ввело полный запрет на добычу рудных ископаемых в целях предотвращения загрязнения окружающей среды и истощения запасов питьевой воды.
В пользу запрета высказывались законодатели, должностные лица, ученые и представители церкви.
Действие документа, принятого законодательной ассамблеей стран не распространяется на работу угольных и соляных шахт, а также каменоломен, сообщает «Интерфакс».
По данным ООН, Сальвадор занимает второе место в регионе по уровню загрязнения природы и последнее – по доступности питьевой воды.
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