Сало стало дорогим продуктом для украинцев

Жители Украины могут позволить себе купить на 30 процентов меньше сала, чем в прошлом году, сообщил глава украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

По его словам, расчеты сделаны на основе официальной статистики по зарплатам и средним ценам на сало в разных областях Украины за март 2017 и 2018 годов.

«Если в марте прошлого года украинец на среднюю заработную плату мог купить 168 килограммов продукта, то в марте 2018 — 117 килограммов», - отметил Дорошенко.

Вместе с тем, средняя зарплата на Украине за это время выросла на 24 процента и составила 8382 гривен.

Как показала статистика, меньше всего сала могут позволить себе жители Одесской, Харьковской и Херсонской областей.

«Есть все основания считать, что если будет третий Майдан, то причины для него будут преимущественно экономические», — цитирует «РИА Новости» слова Дорошенко.