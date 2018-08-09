В Салехарде на монументе вечного огня размыло имена солдат

В Салехарде (ЯНАО) на монументе вечного огня размыло имена жертв Великой Отечественной войны.

В социальных сетях фотографии с пустыми черными плитами вызвали волну возмущения в адрес городских чиновников.

В администрации Салехарда «URA.RU» сообщили, что знают о сложившейся ситуации и принимают меры – вызваны граверы и другие специалисты.

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