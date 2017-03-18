В Салехарде девушка выпала из окна во время вечеринки
В Салехарде пятнадцатилетняя девочка упала с шестого этажа во время вечеринки и умерла. Следователи проводят проверку по данному факту.
Происшествие случилось в доме по улице Свердлова. Девочка 15-ти лет выпала из окна шестого этажа.
Как сообщили агентству URA.RU в пресс-службе ямальского управления СК РФ, «при установлении обстоятельств ее гибели выявлено, что накануне происшествия девочка в компании сверстников праздновала день рождения одного из друзей, с распитием спиртных напитков».
Следователи осматривают место происшествия и разыскивают свидетелей трагедии.
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