В Салехарде девушка выпала из окна во время вечеринки

В Салехарде пятнадцатилетняя девочка упала с шестого этажа во время вечеринки и умерла. Следователи проводят проверку по данному факту.

Происшествие случилось в доме по улице Свердлова. Девочка 15-ти лет выпала из окна шестого этажа.

Как сообщили агентству URA.RU в пресс-службе ямальского управления СК РФ, «при установлении обстоятельств ее гибели выявлено, что накануне происшествия девочка в компании сверстников праздновала день рождения одного из друзей, с распитием спиртных напитков».

Следователи осматривают место происшествия и разыскивают свидетелей трагедии.