На Сахалине учатся спасать китов и дельфинов

Учения по спасению китов и дельфинов впервые прошли на Сахалине.

Как отмечается в материале, в тренинге приняли участие представители природоохранных министерств, спасатели МЧС, ветеринары, сотрудники охраняемых природных территорий и нефтегазовых компаний, а также волонтеры.

В ходе учений было отработано безопасное снятие дельфинов с мели. Для проведения тренинга использовали макеты морских млекопитающих. Кроме того, были опробованы специальные носилки и обычные покрывала.

Особое внимание было уделено поведению животного в стрессовых ситуациях, сообщает «Национальная служба новостей».