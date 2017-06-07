На Сахалине учатся спасать китов и дельфинов
Учения по спасению китов и дельфинов впервые прошли на Сахалине.
Как отмечается в материале, в тренинге приняли участие представители природоохранных министерств, спасатели МЧС, ветеринары, сотрудники охраняемых природных территорий и нефтегазовых компаний, а также волонтеры.
В ходе учений было отработано безопасное снятие дельфинов с мели. Для проведения тренинга использовали макеты морских млекопитающих. Кроме того, были опробованы специальные носилки и обычные покрывала.
Особое внимание было уделено поведению животного в стрессовых ситуациях, сообщает «Национальная служба новостей».
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