На Сахалине два самолета совершили экстренные посадки
На Сахалине сразу два самолета в течение суток совершили экстренные посадки.
Первый инцидент произошел с корейским грузовым самолетом. Вылетев из аэропорта Южно-Сахалинска, он практически сразу вернулся и запросил разрешение на посадку по причине технических проблем. По некоторым данным, у него возникли неполадки с двигателем.
Некоторое время спустя, в похожей ситуации оказался пассажирский самолет российской авиакомпании «Аврора», передает OAne.ws. Ему пришлось вернуться в аэропорт из-за незакрывающегося люка. На борту находились 50 пассажиров и четверо членов экипажа. Никто из них не пострадал. По факту инцидента проводится проверка.
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