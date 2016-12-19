На Сахалине два самолета совершили экстренные посадки

На Сахалине сразу два самолета в течение суток совершили экстренные посадки.

Первый инцидент произошел с корейским грузовым самолетом. Вылетев из аэропорта Южно-Сахалинска, он практически сразу вернулся и запросил разрешение на посадку по причине технических проблем. По некоторым данным, у него возникли неполадки с двигателем.

Некоторое время спустя, в похожей ситуации оказался пассажирский самолет российской авиакомпании «Аврора», передает OAne.ws. Ему пришлось вернуться в аэропорт из-за незакрывающегося люка. На борту находились 50 пассажиров и четверо членов экипажа. Никто из них не пострадал. По факту инцидента проводится проверка.