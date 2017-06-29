На Сахалине ребенок потерял опекуна из-за «давления СМИ»

Опекун на Сахалине отказался от малыша, которому не исполнилось еще и двух лет, из-за повышенного интереса прессы к судьбе ребенка, рассказала уполномоченный по правам ребенка в регионе Любовь Устиновская.

По ее словам, мальчик стал объектом внимания СМИ после того, как стало известно об инциденте, произошедшем в Макаровской районной больнице. Медсестра отделения, где лечился ребенок, унижала его за испачканные штаны. После того, как произошедшее вызвало широкий общественный резонанс, медработница уволилась из больницы, а мальчика решила взять под опеку местная жительница.

«Женщине, которая два дня назад оформила временную опеку над мальчиком, пришлось отказаться от него из-за давления со стороны прессы», — объяснила Устиновская, добавив, что после того как в дом нагрянули журналисты, она отказалась от ребенка, чтобы не наносить вред ни ему, ни своим домочадцам.

Мальчик оказался в инфекционном отделении после того, как его забрали из неблагополучной семьи, сообщает «РИА Новости».