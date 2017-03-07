На Сахалине пенсионерка забила мужа при помощи топора, ножа и кочерги

Труп 66-летнего жителя города Корсаков Сахалинской области с множественными признаками насильственной смерти был обнаружен в одной из квартир дома по улице Красноармейской. Следствие выяснило, что мужчина был убит своей 68-летней супругой, которая била его по голове и рукам кочергой, ножом и топором.

Как считают следователи, 5 марта между супругами возникла ссора, в ходе которой 68-летняя подозреваемая попыталась выгнать мужа из дома. Он отказался выполнить требование разъяренной жены, на что она, в свою очередь, начала наносить ему по голове и рукам удары кочергой, опором и ножом, сообщает SakhMedia со ссылкой на следственное управление СК РФ по Сахалинской области.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Новости по теме
Теги:
Организации: МВД, СКР
Следующая новость Спикер Совфеда отметила пренебрежение бизнеса к деловому потенциалу женщин

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО