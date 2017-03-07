На Сахалине пенсионерка забила мужа при помощи топора, ножа и кочерги

Труп 66-летнего жителя города Корсаков Сахалинской области с множественными признаками насильственной смерти был обнаружен в одной из квартир дома по улице Красноармейской. Следствие выяснило, что мужчина был убит своей 68-летней супругой, которая била его по голове и рукам кочергой, ножом и топором.

Как считают следователи, 5 марта между супругами возникла ссора, в ходе которой 68-летняя подозреваемая попыталась выгнать мужа из дома. Он отказался выполнить требование разъяренной жены, на что она, в свою очередь, начала наносить ему по голове и рукам удары кочергой, опором и ножом, сообщает SakhMedia со ссылкой на следственное управление СК РФ по Сахалинской области.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.