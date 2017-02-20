На Сахалине начался суд по делу Хорошавина
В Южно-Сахалинске суд начал предварительные слушания по делу бывшего губернатора региона Александра Хоршавина.
Помимо него фигурантами дела являются помощник губернатора Андрей Икрамов, бывший вице-премьер правительства Сахалинской области Сергей Карепкин и экс-министр сельского хозяйства региона Николай Борисов.
По версии следствия, в течение нескольких лет они получили взятки от предпринимателей на сумму свыше полумиллиарда рублей за предоставление права на выполнение работ по госконтрактам и получение субсидий из государственного и регионального бюджетов, передает РИА ФедералПресс.
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