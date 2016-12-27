На Сахалине изъяли тысячи бутылок с контрафактным алкоголем
На Сахалине сотрудники полиции изъяли свыше 16 тысяч бутылок спиртосодержащей продукции, имеющей признаки подделки.
Контрафакт был найден в ходе проведения сотрудниками УЭБиПК УМВД РФ по региону операции «Алкоголь» на одном из складов Южно-Сахалинска, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД.
Согласно надписям на этикетках, продукт является пищевым ароматизатором, содержание этилового спирта в котором составляет 45. Документы, подтверждающие легальность продукции у владельца фирмы, арендующей склад, отсутствуют.
Образцы контрафакта отправлены на исследование. Полицейские выявляют торговые точки, через которые данная продукция реализовывалась.
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