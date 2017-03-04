На Сахалине арестовали министра имущественных отношений
Министра имущественных и земельных отношений Сахалина Елену Гах задержали и поместили под домашний арест. Причины задержания не раскрываются.
Как пояснил «Газета.ru» источник в правоохранительных органах, «Елена Гах была задержана в пятницу, на время разбирательства решением суда в отношении неё избрана мера пресечения в виде домашнего ареста».
Глава ведомства занимает пост министра с июля 2015 года. Она курирует в Сахалинской области реализацию закона о «дальневосточном гектаре».
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