Сахалин и Курильские острова станут доступнее для россиян

Россиянам в 2018 году впервые предложили пакетные туры на Камчатку и Сахалин по сниженным ценам.

Стоимость пакетного тура на Камчатку без перелета начинается от 64 тысяч рублей, включая размещение, страховку, экскурсии и питание.

В Сахалинскую область и на Курильские острова аналогичное предложение будет стоить от 90 тысяч рублей.

Зимой все направления будут значительно дешевле.

Генеральный директор туроператора «TUI Россия» Тарас Демура сообщил, что снизить цены удалось во многом благодаря плоским тарифам «Аэрофлота», составляющим от 15 до 25 тысяч рублей, отмечает Interfax.