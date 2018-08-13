Садовые товарищества Подмосковья оборудуют спортивными площадками

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что для обеспечения комфортной жизни в садовых некоммерческих товариществах (СНТ) в летнее время власти Москвы приняли решение о строительстве на их территориях детских и спортивных площадок.

Он пояснил, что планируется построить около 400 площадок, которые по уровню оснащения будут соответствовать тем, что работают в Москве.

Авторы проекта полагают, что новейшие пространства – их можно отнести к инфраструктуре улучшенного типа – позволят обеспечить комфортный условия для отдыха не только дачников, но и тех, кто постоянно проживает за городом, передает «Экономика сегодня».

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