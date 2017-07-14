Садовое кольцо Москвы станет более узким и безопасным

Власти Москвы запланировали сужение Садового кольца в столице, заявив о его будущей безопасности.

С точки зрения городского правительства, сужение кольца позволит исключить конфликтные точки на трассе, отмечает РБК.

В качестве примера приводятся пробки под эстакадами Садового кольца, сужения и неожиданные расширения числа полос, что приводит к постоянным столкновениям и заторам на дороге. В результате сокращения числа полос водители станут реже перестраиваться из одной полосы в другую.

Все Садовое кольцо Москвы претерпит глобальные изменения. В местах, где дорога расширяется до 5-7 полос, проезжую часть сузят до трех-четырех, а на освободившемся пространстве организуют парковки.