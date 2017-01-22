Саакашвили заявил о недовольстве своим фото с инаугурации Трампа
СМИ обнародовали фотографию бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. На снимке политик стоит на инаугурации нового президента США среди высокой травы. В прессе фото подписано следующим образом: "Саакашвили смотрел на инаугурацию из-за забора".
Саакашвили рассказал, что на самом деле он стоял уже на выходе с церемонии и ждал оставшихся членов группы. На снимке он стоит и смотрит в телефон, сообщает РИА "Новости".
Политик посчитал, что фото было обнародовано журналистами "с российскими связями". Саакашвили также отметил, что собирается работать с новой командой Трампа от имени Украины.
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