Саакашвили заявил о недовольстве своим фото с инаугурации Трампа

СМИ обнародовали фотографию бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. На снимке политик стоит на инаугурации нового президента США среди высокой травы. В прессе фото подписано следующим образом: "Саакашвили смотрел на инаугурацию из-за забора".

Саакашвили рассказал, что на самом деле он стоял уже на выходе с церемонии и ждал оставшихся членов группы. На снимке он стоит и смотрит в телефон, сообщает РИА "Новости".

Политик посчитал, что фото было обнародовано журналистами "с российскими связями". Саакашвили также отметил, что собирается работать с новой командой Трампа от имени Украины.