Саакашвили заявил о недовольстве своим фото с инаугурации Трампа

СМИ обнародовали фотографию бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. На снимке политик стоит на инаугурации нового президента США среди высокой травы. В прессе фото подписано следующим образом: "Саакашвили смотрел на инаугурацию из-за забора".

Саакашвили рассказал, что на самом деле он стоял уже на выходе с церемонии и ждал оставшихся членов группы. На снимке он стоит и смотрит в телефон, сообщает РИА "Новости".

Политик посчитал, что фото было обнародовано журналистами "с российскими связями". Саакашвили также отметил, что собирается работать с новой командой Трампа от имени Украины.

Новости по теме
Теги:
Следующая новость Медведев останется председателем «Единой России»

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО