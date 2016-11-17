Саакашвили заявил о намерении Порошенко лишить его гражданства

Бывший губернатор Одесской области из «хорошо информированных источников» узнало том, что президент Украины Петр Порошенко намерен лишить его гражданства по решению суда.

На своей станице в Facebook экс губернатор пояснил, что соответствующее поручение глава государства отдал «Игорю Кононенко и его подельнику Грановскому, неформальному куратору судебных дел в коррупционной пирамиде администрации президента».

Саакашвили напомнил, что в соответствии с украинским законодательством и международным правом человек не может быть лишен гражданства Украины, если не имеет иного. «Очень жаль, что Президент не только пользуется услугами этих откровенно бандитских жуликов, но и прислушивается к их советам», - заключил Саакашвили.

Некоторое время назад с предложением о лишении Саакашвили украинского гражданства и выдаче его Грузии выступил депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

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