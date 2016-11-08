Саакашвили заявил о намерении «спасти всю Украину»

Губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, в понедельник объявивший о намерении уйти в отставку, рассказал о своем намерении «спасти всю Украину» и считает, что никто не сможет ему в этом благородном начинании победить.

- Вместе с народом мы должны сменить всю политическую элиту Украины, и в этом я приму активное участие. У меня на Украине есть большая поддержка населения, по всей стране люди увидели, что мы смогли сделать не только в Грузии, но и на Украине при сложнейших условиях. А это означает, что ничто не помешает нашей победе. Украине нужна новая политическая элита, и я в ближайшие месяцы приму в этом очень активное участие, — цитирует Саакашвили РИА «Новости» со ссылкой на эфир грузинской телекомпании «Рустави 2».

Ранее, в понедельник бывший президент Грузии обвинил власти Украины в том, что они ничего не делают для борьбы с коррупцией, а президента страны Петра Порошенко – в покровительстве преступным кланам Одесской области.

Новости по теме
Теги:
Места: Украина
Следующая новость Минобороны РФ опровергло сообщения об ударах в окрестностях сирийского Идлиба

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО