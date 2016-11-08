Саакашвили заявил о намерении «спасти всю Украину»

Губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, в понедельник объявивший о намерении уйти в отставку, рассказал о своем намерении «спасти всю Украину» и считает, что никто не сможет ему в этом благородном начинании победить.

- Вместе с народом мы должны сменить всю политическую элиту Украины, и в этом я приму активное участие. У меня на Украине есть большая поддержка населения, по всей стране люди увидели, что мы смогли сделать не только в Грузии, но и на Украине при сложнейших условиях. А это означает, что ничто не помешает нашей победе. Украине нужна новая политическая элита, и я в ближайшие месяцы приму в этом очень активное участие, — цитирует Саакашвили РИА «Новости» со ссылкой на эфир грузинской телекомпании «Рустави 2».

Ранее, в понедельник бывший президент Грузии обвинил власти Украины в том, что они ничего не делают для борьбы с коррупцией, а президента страны Петра Порошенко – в покровительстве преступным кланам Одесской области.