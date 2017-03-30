Саакашвили вновь «повеселил публику» на проходившем на Мальте конгрессе

Бывший президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в очередной раз попал в неловкую ситуацию во время своего пребывания на конгрессе Европейской народной партии, который проходит на Мальте.

Саакашвили опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook фотографии, на которых запечатлено, что он занял за столом не свое место, а место лидера голландской партии «Христианско-демократический призыв» Сибранда ван Хаерсмы Бума, - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Обозреватель».

Издание предположило, что Саакашвили просто решил сесть поближе к президенту Украины Петру Порошенко, которого организаторы определили на кресло, расположенное непосредственно перед голландским политиком. Впрочем, хозяева мероприятия не стали пересаживать Саакашвили, а просто поменяли местами таблички.

Вместе с тем лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко возмутился тем, что Саакашвили зарегистрировался на форуме как делегат грузинской партии «Единое национальное движение».

«На конгрессе Европейской народной партии на Мальте Саакашвили зарегистрировался делегатом от Грузии. О, какой лжец! От грузин бегает как заяц, чтобы его не посадили за убийства и коррупцию, а украинцам врет о любви к Украине», — написал Ляшко в Facebook.

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