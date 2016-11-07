Саакашвили уходит в отставку
Губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, ранее занимавший пост главы Грузии, решил уйти в отставку, чтобы начать новый этап борьбы.
«В сложившейся ситуации я решил подать в отставку и начать новый этап борьбы», - цитирует «Интерфакс» слова Саакашвили.
Кроме того, он обвинил президента Украины Петра Порошенко в оказании поддержки коррупционным кланам. «Пусть они не надеются, и пусть они не рассчитывают избавиться от меня. Я тот солдат, который идет сколько может…чтобы избавить Украину от этой мрази, от этой коррупционной грязи», - заявил глава Одесской области.
По словам Саакашвили, последней каплей для него стали декларации депутатов и чиновников, в которых они указывали миллионы, но при этом просили материальную помощь.
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