Саакашвили требует перевыборов Верховной рады

Ушедший в отставку с поста губернатора Одесской области Михаил Саакашвили и его сторонники требуют распустить украинский парламент и провести в стране новые выборы депутатов. В Киеве прошел под лозунгом "Последняя зима нынешней Рады".

Собравшиеся держали в руках флаги Украины, Евросоюза и политической партии "5.10", которую возглавляет украинский предприниматель Геннадий Балашов, выступающий за радикальную реформу налогообложения. Митингующие скандировали "Банду прочь!" и "Слава Украине".

"Мы требуем незамедлительно назначить внеочередные парламентские выборы с новым избирательным законом, с новым составом ЦИК и отменой депутатского иммунитета", - заявил Саакашвили на митинге.

Не стесняясь в выражениях он обвинил власти Украины в коррупции, назвав их "шайкой крупнокалиберных барыг, которая превратила страну в свою контору". При этом он уверял митингующих в том, что сможет избавить народ Украины от нынешней власти и ее коррупционных схем, сообщает ТАСС.

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