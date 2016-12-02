Саакашвили собирает деньги на превращение Украины в сверхдержаву

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили собирает деньги на создание новой украинской партии «Рух новых сил». Всех желающих он призвал перевести деньги через специально созданный сайт.

По словам Саакашвили, все собранные средства пойдут на развитие «Рух новых сил» и реализацию амбициозных планов по превращению Украины в сверхдержаву.

Он также отметил, что целью новой партии будет создание нового политического класса, в котором не будет «главных и назначенных, проплаченных и своих». Кроме того, Саакашвили обещал устранить олигархов от принятия решений. Об этом сообщает «РИА Новости».