Саакашвили рассказал о предложении Порошенко стать премьером

Экс-губернатор Одесской областной Михаил Саакашвили рассказал, что ранее президент Украины Петр Порошенко предлагал ему занять должность премьер-министра.

По его словам, Порошенко предлагал позицию премьер-министра и лидера его партии «Блок Петра Порошенко».

- Ну, был бы я премьер, и что? Я должен был бегать и просить какого-то Гончаренко (заместитель председателя фракции «Блок Петра Порошенко» в Верховной раде) проголосовать за мой закон? А таких Гончаренко там штук 400, —цитирует RT слова Саакашвили из интервью журналу «Корреспондент».

Кроме того, экс-губернатор рассказал, предлагал Порошенко провести досрочные выборы. Саакашвили выразил уверенность, что таким образом власть обновится на 90 процентов. О создании своей партии под названием «Хвиля» Саакашвили сказал, что все будет зависеть от досрочных выборов.

7 ноября Михаил Саакашвили решил уйти в отставку с поста губернатора Одесской области, чтобы начать новый этап борьбы. Кроме того, он обвинил президента Украины Петра Порошенко в оказании поддержки коррупционным кланам. По словам Саакашвили, последней каплей для него стали декларации депутатов и чиновников, в которых они указывали миллионы, но при этом просили материальную помощь.