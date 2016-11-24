Саакашвили призвал украинцев к протестам

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили обратился к жителям Украины с призывом выйти на акцию протеста и показать власти «красную карточку».

По словам Саакашвили, украинский парламент за два года продемонстрировал свое нежелание и неспособность решать жизненно важные для страны проблемы. Он подчеркнул, что ни одно требование, озвученное на майдане так и не было выполнено властью, при этом чиновники продолжают воровство.

«Мы требуем перевыборов в рамках существующего конституционного процесса. Это должна быть последняя зима с этим парламентом», - цитирует агентство «Экономика сегодня» запись Саакашвили в Facebook.

По данным соцсети, призыву экс-губернатора вняли 200 человек и заинтересовались еще 500.