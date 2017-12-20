Саакашвили призвал Порошенко добровольно уйти в отставку

Экс- губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, лишенный гражданства Украины, призвал президента страны Петра Порошенко добровольно уйти в отставку.

По мнению Саакашвили, Порошенко станет самым большим разочарованием украинцев.

Он также отметил, что более половины украинских граждан не доверяют президенту страны, потому что тот не борется с коррупцией, а, наоборот, ради собственной выгоды готов лгать и манипулировать.

Ранее Саакашвили и его сторонники призвали к импичменту Порошенко.

При этом, в конце прошлой недели опальный политик направил в адрес Порошенко письмо, в котором предлагал помириться. 19 декабря пресс-секретарь президента обнародовал письмо, в котором экс-президент Грузии просит помириться и признает, что совершил много ошибок. Текст написан на русском языке с многочисленными орфографическими ошибками, сообщает «Национальная служба новостей».