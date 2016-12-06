Саакашвили призвал к импичменту президента Украины Порошенко

Лидер «Движения новых сил» Михаил Саакашвили заявил, что главной целью его партии является полная смена «политического класса» Украины. Для этого необходимо победить на выборах в Верховную раду и объявить импичмент действующему президенту Петру Порошенко.

- Наша цель – поменять украинский политический класс. Когда президент Порошенко предлагал мне стать премьер-министром, я сказал, что у меня гораздо выше амбиции, чем премьер-министр. Я хочу полностью поменять правила политической игры. Я хочу полностью поменять политический класс и хочу быть частью этого процесса, - цитирует Саакашвили ТАСС со ссылкой на Deutsche Welle.

Бывший губернатор Одесской области убежден в необходимости проведения досрочных выборов в Верховную раду.

- Если у нас не будет досрочных выборов, если еще более двух лет будет эта Рада, мы рискуем здесь получить хаос. Даже по оптимистическому прогнозу правительства, даже если мы будем расти, как они обещают, мы достигнем уровня 2013 года, последнего года при Януковиче, через 15 лет, - подчеркнул Саакашвили.

Оппозиционер напомнил, что за 25 лет существования Украина стала самой бедной страной в Европе.

- Это нужно было иметь высший пилотаж коррупции, бездарности, неэффективности, чтобы этого достичь. Эти люди – чемпионы по лузерству, - заявил бывший губернатор Одесской области и бывший президент Грузии.