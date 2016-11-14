Саакашвили предрек Украине скорый крах и прекращение существования

Выступая в эфире телеканала «112 Украина» бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина скоро прекратит свое существование как государство, если продолжит курс, предложенный нынешним правительством.

- Если мы будем расти, как нам обещает правительство, в лучшем сценарии мы дойдем до уровня Януковича через 15 лет. А если мы будем расти как сегодня – нас скоро может не быть как страны, — цитирует Саакашвили РИА «Новости».

По мнению бывшего президента Грузии, Украине, доведенной до уровня беднейшей страны Европы, необходимы срочные реформы и «новые люди», способные эти реформы претворить в жизнь.