Саакашвили предрек Украине скорый крах и прекращение существования
Выступая в эфире телеканала «112 Украина» бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина скоро прекратит свое существование как государство, если продолжит курс, предложенный нынешним правительством.
- Если мы будем расти, как нам обещает правительство, в лучшем сценарии мы дойдем до уровня Януковича через 15 лет. А если мы будем расти как сегодня – нас скоро может не быть как страны, — цитирует Саакашвили РИА «Новости».
По мнению бывшего президента Грузии, Украине, доведенной до уровня беднейшей страны Европы, необходимы срочные реформы и «новые люди», способные эти реформы претворить в жизнь.
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