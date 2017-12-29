Саакашвили посоветовал Порошенко покончить с собой

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что готов был бы повеситься на месте президента Украины Петра Порошенко.

По его словам, более половины граждан страны требуют отставки Порошенко.

«Это катастрофа для любой власти. Почти половина людей хочет немедленного импичмента президента», — заявил Саакашквили, отметив, что 46 процентов украинцев, согласно данным соцопросов, хотят отставки Порошенко.

Он также подчеркнул, что на месте Порошенко немедленно бы покончил с собой.

Саакашвили неоднократно призывал к импичменту Порошенко, участвовал в ряде митингов в Киеве.

5 декабря он был задержан в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Однако сторонники смогли отбить опального политика, лишенного гражданства Украины, у сотрудников СБУ.

8 декабря Саакашвили все-таки был задержан, однако пробыл в СИЗО всего три дня – 11 декабря суд освободил его из под стражи.

Прокуратура подала жалобу на отказ суда взять Саакашвили под домашний арест. Экс-президенту Грузии грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет, сообщает «РИА Новости».