Саакашвили пообещал разогнать половину украинских чиновников

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили пообещал провести глобальные реформы в случае прихода к власти на Украине.

В частности, он намерен вдвое сократить численность чиновников, снизить на 60% налоги и продать государственные предприятия частному бизнесу. Об этом сообщают «Народные новости» со ссылкой на украинские СМИ.

Ранее Саакашвили неоднократно критиковал Киев за коррупцию. Он утверждает, что украинской власти нужна «новая кровь», поэтому нынешняя зима должна стать последней для действующей Верховной Рады и правительства страны.