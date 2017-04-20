Саакашвили похвалился своим «другом Дональдом»

Экс глава Одессы, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили похвастался своим другом Дональдом, который строит небоскребы, а не «собачьи будки».

«Мой друг Дональд собачьи будки не строит. Небоскребы строит», — заявил экс-губернатор в ходе своего телешоу «Другая Украина», выходящего на одном из местных телеканалов.

Своей репликой Саакашвили хотел высмеять президента Украины Петра Порошенко, который во время посещения Харьковского тракторного завода заявил, что люди, которые «и собачьей будки не построили», дестабилизируют ситуацию в стране.

В ходе шоу Саакашвили также сорвался на крик в ответ на обвинение представителя «Блока Петра Порошенко» Олега Барны в работе экс-губернатора на президента РФ Владимира Путина, сообщает Life.

«У меня нет фабрики в России. Я не торгую с Россией», - заявил Саакашвили, добавив, что ведет борьбу с Путиным, который считает его своим врагом.