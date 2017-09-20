Саакашвили отделался штрафом за незаконный въезд на Украину

Лидер партии «Рух новых сил», экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили должен заплатить штраф за незаконное пересечение границы Украины, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

По его словам, это административное нарушение, за него Саакашвили нужно заплатить штраф и оформить документы на пребывание на территории Украины.

При этом Луценко подчеркнул, что дело Саакашвили рассматривают в суде Львовской области, который примет законное решение.

Он также добавил, что организаторы незаконного пересечения госграницы Саакашвили, попадают под уголовную ответственность.

В июле президент Украины Петр Порошенко лишил экс-главу Одесской области украинского гражданства и запретил ему въезд в страну, однако уже 10 сентября Саакашвили прорвался через польско-украинскую границу в окружении сторонников. 12 сентября сотрудники Госпогранслужбы вручили Саакашвили во Львове протокол о незаконном пересечении границы. Политик подписал его со своими возражениями, сообщает «Интерфакс».

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