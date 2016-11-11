Саакашвили объявил о создании собственной оппозиционной партии на Украине
Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что создает новую оппозиционную партию, которая будет участвовать в досрочных парламентских выборах и бороться за смену украинской политической элиты.
- Мы будем создавать новую широкую политическую силу, такую платформу новых сил, и целью нашей является смена теперешней так называемой политической элиты, а на самом деле барыг и отбросов общества, - цитирует «Интерфакс» выступление Саакашвили на брифинге в Киеве.
Подавший в отставку одесский губернатор также сообщил, что намерен добиваться досрочных парламентских выборов в максимально сжатые сроки.
Ранее Саакашвили заявил, что уходит с поста, так как украинские власти ничего не предпринимают для борьбы с коррупцией, а президент страны Петр Порошенко лично курирует бандитские кланы Одесской области.
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