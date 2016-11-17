Саакашвили объяснил свое разочарование в Порошенко

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили опубликовал колонку в The New York Times, в которой объяснил, как и почему разочаровался в президенте Украины Петре Порошенко.

«Я был крайне разочарован явной неспособностью Порошенко понять, насколько неустойчивым является сложившийся статус-кво. Украине нужны реальные перемены, а не их имитация», - цитирует текст статьи Саакашвили РИА «Новости».

Бывший президент Грузии рассказал, как пытался бороться с коррупцией в Одесской области и не мог ничего добиться, а потом «прозрел» после публикации электронной декларации о доходах украинских чиновников. Оказалось, что люди, с которыми работал Саакашвили, «прятали под матрацами миллионы».

Ранее бывший губернатор Одесской области заявил, что подал в отставку в связи с тем, что власти Украины ничего не предпринимают для борьбы с коррупцией, а президент Порошенко лично покровительствует преступным кланам.

Саакашвили заявил о намерении создать собственную партию на Украине, чтобы сместить нынешнюю политическую элиту в стране.

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Места: Украина
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