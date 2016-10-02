Саакашвили намерен вернуться в Грузию после парламентских выборов 8 октября
Бывший президент Грузии, а ныне губернатор Одесской области Михаил Саакашвили объявил о намерении вернуться на родину после парламентских выборов, которые состоятся 8 октября, поскольку уверен в безоговорочной победе партии «Единое национальное движение».
Такое заявление Саакашвили сделал, выступая перед сторонниками ЕДН в Нью-Йорке, - сообщает ИА REGNUM со ссылкой на портал «Грузия Online».
- Как только правительство признает, что проиграло выборы в одном из регионов, значит, они проиграли все, — подчеркнул бывший президент Грузии.
Саакашвили заявил также, что его возвращения панически боится новая власть страны, о чем свидетельствуют высказывания предпринимателя Бидзины Иванишвили.
Ранее бывший премьер-министр Грузии Иванишвили пообещал находящемуся в розыске по обвинению по четырем уголовным статьям Саакашвили в случае его возвращения обеспечить «удобной камерой».
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