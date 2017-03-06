Саакашвили готов стать «отцом-основателем» Украины

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили надеется войти в число «отцов-основателей новой Украины».

Саакашвили рассказал, что сейчас ищет людей, способных «создать новую страну, как когда-то Джефферсон, Вашингтон или Гамильтон создали США».

По его мнению, с этой задачей справится недавно зарегистрированная им партия «Движение новых сил». Действующие киевские власти, по словам Саакашвили, упустили шанс изменить страну.

- В отличие от власти Януковича, Порошенко и Яценюк знают, как сделать лучше, но сознательно этого не делают, — цитирует «РИА Новости» слова экс-президента Грузии.

Он также обвинил президента Украины Петра Порошенко в наглом выстраивании контроля над медиа и над коррупционными потоками.

В ноябре 2016 года Михаил Саакашвили покинул пост губернатора Одесской области, обвинив власти Украины в нежелании бороться с коррупцией. В Грузии против него возбудили несколько уголовных дел, в том числе по обвинениям в растрате.

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