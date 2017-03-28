Саакашвили дослужился до должности ведущего шоу на украинском телеканале

Бывший президент Грузии и губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили в ближайшее время будет работать на украинском телеканале Zik, где выступит в роли ведущего шоу. Об этом сам Саакашвили сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

«Мы записали на Зике первую программу «Другой Украины», и она вышла очень острой. Каждую неделю в этой передаче я буду вам показывать такую Украину, какой ее не показывает больше ни один канал», — цитирует RT запись, сделанную Саакашвили.

Кадры, которые сопровождают сообщение о новом шоу запечатлели бывшего президента и губернатора на фоне строения, напоминающей собачью будку. Пользователи интернета уже окрестили сооружение «будкой Ав-ав-авакова».