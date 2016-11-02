Рынок российских акций по индексу РТС снизился до уровня конца сентября 2016 года

В связи с обвалившимися котировками нефти рынок российских акций по индексу РТС в среду, 2 ноября снизился до значений конца сентября 2016 года.

По итогам торгов индекс ММВБ составил 1968,77 пункта (-1,4 процента), индекс РТС - 973,09 пункта (-2,4 процента); рублевые цены большинства основных «фишек» на Московской бирже снизились в пределах 3,4 процента, - сообщает «Интерфакс».

В лидерах снижения выступили акции «ЛУКОЙЛа» (-4 процента), ВТБ (-1,9 процента), «Роснефти» (-1,9 процента), «Россетей» (-2,2 процента), «Мечела» (-3,2 процента), «РусГидро» (-3 процента), Сбербанка (-2,4 процента), «Татнефти» (-1,8 процента).

Вместе с тем акции «Трансаэро» выросли до 6,54 рубля (+70,8 процента, уровень мая) при объеме торгов 228 миллионов рублей. Также выросли акции ПАО «Полюс» (+1,1 процента) и подскочили бумаги «Сургутнефтегаза» (+4,2 процента и +3 процента «префы»).

На сделки с обыкновенными и привилегированными бумагами «Сургутнефтегаза» на бирже пришлось более 4,49 миллиарда рублей, всплеск спекуляций вызван слухами вокруг предстоящей приватизации госпакета «Роснефти».

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