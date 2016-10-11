Рынок нелегальных сигарет в России достиг рекордных показателей

Доля нелегальной табачной продукции в России достигла рекордных значений. Интересно, что такой вывод исследовательская компания Nielsen сделала, руководствуясь анализом 15 тысяч пустых пачек, которые были собраны в 89 городах России.

«Доля нелегальной табачной продукции составила 2,23 процента от общего объема рынка. Год назад этот показатель был на уровне 1,04 процента. Это самый высокий уровень нелегальной торговли сигаретами за всю историю измерений», — говорится в исследовании.

Связано это, в том числе с тем, что легальная продукция стала не по карману многим россиянам, и они начали искать более дешевую альтернативу.

Белорусские и киргизские сигареты сейчас вытесняют с российского рынка отечественную табачную продукцию, сообщает РИА Новости.