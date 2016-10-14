Рынок акций РФ открылся ростом индесов
Рынок акций РФ открылся в пятницу умеренным ростом цен blue chips на фоне подросшей нефти, индексы ММВБ и РТС за минуту торгов прибавили по 0,1 процента, при этом обвалились акции «Башнефти».
К 10:01 по Москве индекс ММВБ составил 1978,25 пункта (+0,1 процента), индекс РТС - 989,33 пункта (+0,1 процента); рублевые цены большинства основных «фишек» на «Московской бирже» выросли в пределах 1 процента.
Доллар стоит 62,98 рубля (-0,05 рубля). Упали акции «Башнефти» (-7,1 процента и -2 процента «префы») из-за опасений, что «Роснефть», купившая госпакет компании, не станет выставлять оферту миноритариям, сообщает «Интерфакс».
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