Рынок акций РФ открылся ростом индесов

Рынок акций РФ открылся в пятницу умеренным ростом цен blue chips на фоне подросшей нефти, индексы ММВБ и РТС за минуту торгов прибавили по 0,1 процента, при этом обвалились акции «Башнефти».

К 10:01 по Москве индекс ММВБ составил 1978,25 пункта (+0,1 процента), индекс РТС - 989,33 пункта (+0,1 процента); рублевые цены большинства основных «фишек» на «Московской бирже» выросли в пределах 1 процента.

Доллар стоит 62,98 рубля (-0,05 рубля). Упали акции «Башнефти» (-7,1 процента и -2 процента «префы») из-за опасений, что «Роснефть», купившая госпакет компании, не станет выставлять оферту миноритариям, сообщает «Интерфакс».