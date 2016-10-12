Рынок акций РФ открылся снижением индексов ММВБ

Российский рынок акций открылся в среду смешанной динамикой цен blue chips на фоне разнополярных внешних факторов, индекс ММВБ за минуту торгов просел на 0,1 процента, а РТС не изменился.

К 10:01 по московскому времени индекс ММВБ составил 1999,86 пункта (-0,1 процента), индекс РТС - 1005,53 пункта (0 процентов); рублевые цены большинства основных «фишек» на Московской бирже изменились в пределах 1 процента. Доллар просел до 62,55 рубля (-0,11 рубля).

Подешевели акции ВТБ (-0,2 процента), «Газпрома» (-0,1 процента), «Магнита» (-0,2 процента), «НОВАТЭКа» (-0,2 процента), «Роснефти» (-0,1 процента), Сбербанка (-0,2 процента), «Сургутнефтегаза» (-0,1 процента), «Татнефти» (-0,1 процента).