Рынок акций открылся снижением индексов

Рынок акций РФ открылся во вторник умеренным снижением индикаторов на фоне корректирующейся вниз нефти, индексы ММВБ и РТС за минуту торгов потеряли 0,2-0,3 процента, сообщает «Интерфакс».

К 10:01 по московскому времени индекс ММВБ составил 1997,21 пункта (-0,2 процента), индекс РТС - 1014,7 пункта (-0,3 процента); динамика рублевых цен большинства основных «фишек» на «Московской бирже» разнополярная в пределах 1,5 процента из-за ослабления рубля.

Доллар подрос до 62,2 рубля (+0,19 рубля).

Просели акции ВТБ (-0,1 процента), «ЛУКОЙЛа» (-0,4 процента), «Магнита» (-1,5 процента), «НОВАТЭКа» (-0,6 процента), «Россетей» (-0,2 процента), Сбербанка (-0,4 процента), «Татнефти» (-0,4 процента), «ФСК ЕЭС» (-0,1 процента).