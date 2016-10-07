Рынок акций РФ открылся ростом ММВБ и РТС

Рынок акций РФ открылся в пятницу умеренным ростом цен blue chips на фоне подорожавшей нефти, индексы ММВБ и РТС за минуту торгов прибавили 0,1-0,3 процента, при этом корректируются вверх после падения акции «Башнефти».

К 10:01 по московскому времени индекс ММВБ составил 1986,74 пункта (+0,1 процента), индекс РТС - 1007,1 пункта (+0,3 процента); рублевые цены большинства основных «фишек» на «Московской бирже» выросли в пределах 1 процента.

Доллар стоит 62,18 рубля (+0,05 рубля).