Рынок акций РФ открылся снижением индексов

Рынок акций РФ открылся во вторник умеренным снижением цен blue chips на фоне корректирующейся вниз нефти, индексы ММВБ и РТС за минуту торгов потеряли 0,1-0,2 процента, сообщает «Интерфакс».

К 10:01 МСК индекс ММВБ составил 1984,25 пункта (-0,1 процента), индекс РТС - 1003,22 пункта (-0,2 процента); рублевые цены большинства основных «фишек» на «Московской бирже» снизились в пределах 1 процента.

Доллар подрос до 62,45 рубля (+0,16 рубля).

Просели акции «ЛУКОЙЛа» (-0,1 процента), «Норникеля» (-0,1 процента), «Россетей» (-0,1 процента), Сбербанка (-0,1 процента), «Сургутнефтегаза» (-0,2 процента), «Ростелекома» (-0,3 процента).