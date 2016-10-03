Рынок акций РФ открылся ростом индексов
Рынок акций РФ открылся в понедельник ростом цен blue chips на фоне подорожавшей нефти, индексы ММВБ и РТС за минуту торгов прибавили 0,2-0,4 процента, при этом раллируют бумаги «Башнефти» на новостях о возможности продажи ее пакета «Роснефти».
К 10:01 МСК индекс ММВБ составил 1982,73 пункта (+0,2 процента), индекс РТС - 994,32 пункта (+0,4 процента); рублевые цены большинства основных «фишек» на Московской бирже выросли в пределах 1 процента.
Обыкновенные акции «Башнефти» выросли на 6,6 процента (до 3330 рублей), «префы» - на 3,8 процента (до 1939,5 рубля).
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