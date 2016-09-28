Рынок акций РФ открылся ростом индексов

Российский рынок акций открылся в среду коррекционным ростом blue chips вслед за отскоком нефти, индексы ММВБ и РТС за минуту торгов выросли на 0,3-0,4 процента, сообщает «Интерфакс».

К 10:01 МСК индекс ММВБ повысился до 1980,85 пункта (+0,3 процента), индекс РТС - 977,43 пункта (+0,4 процента); рублевые цены большинства основных «фишек» на «Московской бирже» выросли в пределах 1 процента.

Доллар не изменился - 63,86 рубля.