Рынок акций РФ открылся ростом индексов
Российский рынок акций открылся в среду коррекционным ростом blue chips вслед за отскоком нефти, индексы ММВБ и РТС за минуту торгов выросли на 0,3-0,4 процента, сообщает «Интерфакс».
К 10:01 МСК индекс ММВБ повысился до 1980,85 пункта (+0,3 процента), индекс РТС - 977,43 пункта (+0,4 процента); рублевые цены большинства основных «фишек» на «Московской бирже» выросли в пределах 1 процента.
Доллар не изменился - 63,86 рубля.
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