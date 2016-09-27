Рынок акций РФ открылся снижением индексов
Российский рынок акций открылся во вторник снижением индексов ММВБ и РТС, сообщает «Интерфакс».
К 10:01 по московскому времени индекс ММВБ составил 1996,93 пункта (-0,1 процента), индекс РТС - 983,74 пункта (-0,3 процента); рублевые цены большинства основных «фишек» на «Московской бирже» изменились в пределах 1 процента.
Доллар просел до 63,86 рубля (-0,1 рубля).
Снизились в цене акции ВТБ (-0,4 процента), «ЛУКОЙЛа» (-0,4 процента), «Магнита» (-0,6 процента), «НОВАТЭКа» (-0,3 процента), «Роснефти» (-0,4 процента), «Ростелекома» (-0,2 процента), «Сургутнефтегаза» (-0,5 процента), «Татнефти» (-0,1 процента).
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