Рынок акций РФ открылся ростом РТС И ММВБ

Рынок акций РФ открылся в среду ростом "голубых фишек" вслед за подъемом рынков Азии на новостях от Банка Японии, а также дорожающей нефтью; индексы РТС и ММВБ за минуту торгов выросли на 0,4-0,5%.

К 10:01 МСК индекс ММВБ составил 2001,28 пункта (+0,5%), индекс РТС - 973,32 пункта (+0,4%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1%.

Доллар просел до 64,5 рубля (-0,28 рубля).