Рынок акций РФ открылся ростом РТС И ММВБ
Рынок акций РФ открылся в среду ростом "голубых фишек" вслед за подъемом рынков Азии на новостях от Банка Японии, а также дорожающей нефтью; индексы РТС и ММВБ за минуту торгов выросли на 0,4-0,5%.
К 10:01 МСК индекс ММВБ составил 2001,28 пункта (+0,5%), индекс РТС - 973,32 пункта (+0,4%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1%.
Доллар просел до 64,5 рубля (-0,28 рубля).
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