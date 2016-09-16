Рынок акций РФ открылся ростом ММВБ и РТС на 0,02 процента
Рынок акций РФ открылся в пятницу разнополярной динамикой цен blue chips на фоне выросших индексов в США и Азии, а также снижения нефти; индексы ММВБ и РТС за минуту торгов прибавили по 0,02 процента, сообщает «Интерфакс».
К 10:01 по московскому времени индекс ММВБ составил 1996,91 пункта (+0,02 процента), индекс РТС - 971,13 пункта (+0,02 процента); рублевые цены большинства основных «фишек» на Московской бирже изменились в пределах 1 процента.
Доллар вырос до 64,91 рубля (+0,14 рубля).
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